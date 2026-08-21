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Atelier participatif Tenture aux motifs méditerranéen, Bibliothèque Mons-en-Barœul, Mons-en-Barœul

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Mons-en-Barœul · Mons-en-Barœul

Atelier participatif Tenture aux motifs méditerranéen, Bibliothèque Mons-en-Barœul, Mons-en-Barœul

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Mons-en-Barœul
Adresse
2 rue de Normandie, 59370 Mons-en-Barœul
Ville
59370 Mons-en-Barœul
Département
Nord
Tarif
Entrée libre. Gratuit

Atelier participatif Tenture aux motifs méditerranéen Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque Mons-en-Barœul Nord

Entrée libre. Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

À partir de tampons créés spécialement pour l’occasion, l’artiste Cyprienne Kemp vous invite à créer votre motif sur tissus et céramiques textiles, pour donner vie à une tenture collaborative.
Entrée libre, dès 7 ans !
L’atelier aura lieu en continu de 14h à 17h.

Bibliothèque Mons-en-Barœul 2 rue de Normandie, 59370 Mons-en-Barœul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France 03 20 19 11 11 https://monsenbaroeul.bibenligne.fr/
Création d’une tenture avec l’artiste Cyprienne Kemp

© Bibliothèque Mons-en-Barœul

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