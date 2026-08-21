Atelier participatif Tenture aux motifs méditerranéen, Bibliothèque Mons-en-Barœul, Mons-en-Barœul
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Mons-en-Barœul · Mons-en-Barœul
Informations pratiques
Atelier participatif Tenture aux motifs méditerranéen Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque Mons-en-Barœul Nord
Entrée libre. Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
À partir de tampons créés spécialement pour l’occasion, l’artiste Cyprienne Kemp vous invite à créer votre motif sur tissus et céramiques textiles, pour donner vie à une tenture collaborative.
Entrée libre, dès 7 ans !
L’atelier aura lieu en continu de 14h à 17h.
Bibliothèque Mons-en-Barœul 2 rue de Normandie, 59370 Mons-en-Barœul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France 03 20 19 11 11 https://monsenbaroeul.bibenligne.fr/
Création d’une tenture avec l’artiste Cyprienne Kemp
© Bibliothèque Mons-en-Barœul
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