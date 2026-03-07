Atelier pâtisserie enfants: entremet chocolat Pâtisserie les Gourmands Disent Dunières
Atelier pâtisserie enfants: entremet chocolat Pâtisserie les Gourmands Disent Dunières mardi 14 avril 2026.
Atelier pâtisserie enfants: entremet chocolat
Tarif : 35 EUR
Date :
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-14 16:00:00
Date(s) :
2026-04-14
14h–16h Réalisez un délicieux entremets au chocolat croustillant avec Cécile.
Atelier pâtisserie dès 8 ans.
35 €.
6 places max.
Réservation Pâtisserie Les Gourmands Disent 04 71 56 38 51.
Pâtisserie les Gourmands Disent Pâtisserie les Gourmands Disent Rue de Ville Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 38 51
English :
2pm?4pm:Make a delicious, crunchy chocolate dessert with Cécile.
Pastry workshop from 8 years.
35 ?.
6 places max.
Booking: Pâtisserie Les Gourmands Disent ? 04 71 56 38 51.
L’événement Atelier pâtisserie enfants: entremet chocolat Dunières a été mis à jour le 2026-03-07 par Haut Pays du Velay Tourisme