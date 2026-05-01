Atelier Pays auventais, une identité à la découverte de Saint Auvent Epicerie L’Auventine Saint-Auvent

Saint-Auvent

Atelier Pays auventais, une identité à la découverte de Saint Auvent

Epicerie L’Auventine 3 place de l’église Saint-Auvent Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 18:00:00

fin : 2026-05-12 20:00:00

Date(s) :

2026-05-12

Avec Jean-Claude, venez découvrir le pays auventais à la découverte de Saint Auvent et de son identité. .

Epicerie L’Auventine 3 place de l’église Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lauventine87@gmail.com

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English : Atelier Pays auventais, une identité à la découverte de Saint Auvent

L’événement Atelier Pays auventais, une identité à la découverte de Saint Auvent Saint-Auvent a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Ouest Limousin