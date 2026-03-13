ATELIER PÊCHE A PIED

Promenade de la Côte Vermeille Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-16 09:30:00

fin : 2026-08-13 11:30:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Sous vos pieds, la plage cache un monde extraordinaire… Osez l’explorer !

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Promenade de la Côte Vermeille Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00

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English :

? Beneath your feet, the beach hides an extraordinary world? Dare to explore it!

L’événement ATELIER PÊCHE A PIED Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-03-13 par CANET TOURISME