ATELIER PÊCHE A PIED Canet-en-Roussillon
ATELIER PÊCHE A PIED Canet-en-Roussillon jeudi 16 juillet 2026.
ATELIER PÊCHE A PIED
Promenade de la Côte Vermeille Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : 0 – 0 – 0
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-16 09:30:00
fin : 2026-08-13 11:30:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Sous vos pieds, la plage cache un monde extraordinaire… Osez l’explorer !
.
Promenade de la Côte Vermeille Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
? Beneath your feet, the beach hides an extraordinary world? Dare to explore it!
L’événement ATELIER PÊCHE A PIED Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-03-13 par CANET TOURISME