Atelier | Peins ton monde imaginaire Bibliothèque Faux-en-Périgord
mercredi 15 juillet 2026 · Bibliothèque · Faux
Informations pratiques
Faux-en-Périgord
Atelier | Peins ton monde imaginaire
Bibliothèque 15 Rue des Fargues Faux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 16:00:00
fin : 2026-07-15 18:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Trouve ton plus vieux tee-shirt, et vient créer ton monde!
À quoi ressemble un monde où les poissons volent, les arbres sont en barbe à papa et les châteaux flottent dans les nuages ? Tout est possible…
Pendant cet atelier ludique et coloré, les artistes en herbe troquent les règles du monde réel contre une palette de couleurs et un pinceau.
Guidés pas à pas mais libres de créer sans limites, ils vont donner vie à leur propre univers sur la toile.
Pour les enfants de 5 à 10 ans.
Sur réservation. .
Bibliothèque 15 Rue des Fargues Faux-en-Périgord 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 91 55 bibliothequefaux24@gmail.com
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English : Atelier | Peins ton monde imaginaire
L’événement Atelier | Peins ton monde imaginaire Faux-en-Périgord a été mis à jour le 2026-07-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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