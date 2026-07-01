Atelier | Peins ton monde imaginaire Bibliothèque Faux-en-Périgord

Informations pratiques

Faux-en-Périgord

Atelier | Peins ton monde imaginaire

Bibliothèque 15 Rue des Fargues Faux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 16:00:00

fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Trouve ton plus vieux tee-shirt, et vient créer ton monde!

À quoi ressemble un monde où les poissons volent, les arbres sont en barbe à papa et les châteaux flottent dans les nuages ? Tout est possible…

Pendant cet atelier ludique et coloré, les artistes en herbe troquent les règles du monde réel contre une palette de couleurs et un pinceau.

Guidés pas à pas mais libres de créer sans limites, ils vont donner vie à leur propre univers sur la toile.

Pour les enfants de 5 à 10 ans.

Sur réservation. .

Bibliothèque 15 Rue des Fargues Faux-en-Périgord 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 91 55 bibliothequefaux24@gmail.com

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English : Atelier | Peins ton monde imaginaire

L’événement Atelier | Peins ton monde imaginaire Faux-en-Périgord a été mis à jour le 2026-07-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides