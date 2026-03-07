Atelier peinture À la découverte d’Alphonse Mucha Écommoy
Atelier peinture À la découverte d’Alphonse Mucha Écommoy samedi 18 juillet 2026.
Écommoy
Atelier peinture À la découverte d’Alphonse Mucha
Place de la République Écommoy Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18 16:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Atelier peinture À la découverte d’Alphonse Mucha
Atelier peinture À la découverte d’Alphonse Mucha
Samedi 18 JUILLET à 14 h
Salle Richefeu (Écommoy)
Tout public à partir de 12 ans
Gratuit sur inscription microfolie@ecommoy.fr
Places limitées
Découvrez les œuvres d’Alphonse Mucha, célèbre pour ses compositions florales, ses lignes élégantes et ses inspirations naturelles. Après une découverte de son œuvre, réalisez une création peinte inspirée de son style entre nature, féerie et esthétique Art nouveau. .
Place de la République Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 7 50 54 53 91 microfolie@ecommoy.fr
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English :
Painting Workshop: %C0 Discovering Alphonse Mucha
L’événement Atelier peinture À la découverte d’Alphonse Mucha Écommoy a été mis à jour le 2026-06-26 par CDT72
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