Atelier peinture À la découverte d’Alphonse Mucha Écommoy samedi 18 juillet 2026.

Écommoy

Atelier peinture À la découverte d’Alphonse Mucha

Place de la République Écommoy Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 16:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Atelier peinture À la découverte d’Alphonse Mucha

Atelier peinture À la découverte d’Alphonse Mucha

Samedi 18 JUILLET à 14 h

Salle Richefeu (Écommoy)

Tout public à partir de 12 ans

Gratuit sur inscription microfolie@ecommoy.fr

Places limitées

Découvrez les œuvres d’Alphonse Mucha, célèbre pour ses compositions florales, ses lignes élégantes et ses inspirations naturelles. Après une découverte de son œuvre, réalisez une création peinte inspirée de son style entre nature, féerie et esthétique Art nouveau. .

Place de la République Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 7 50 54 53 91 microfolie@ecommoy.fr

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English :

Painting Workshop: %C0 Discovering Alphonse Mucha

L’événement Atelier peinture À la découverte d’Alphonse Mucha Écommoy a été mis à jour le 2026-06-26 par CDT72