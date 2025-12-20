Écommoy

Contes et Sophrologie

Écommoy Sarthe

Tarif : 68 – 68 – 120 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Contes et Sophrologie

Ateliers découverte de la pratique du conte et des bienfaits de la sophrologie .

Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire dunrivagealautre@gmail.com

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English :

Fairy Tales and Sophrology

L’événement Contes et Sophrologie Écommoy a été mis à jour le 2026-06-15 par CDT72