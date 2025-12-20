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Contes et Sophrologie Écommoy

Contes et Sophrologie Écommoy dimanche 12 juillet 2026.

Ville : 72220 Écommoy

Département : Sarthe

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 68 68 120

Écommoy

Contes et Sophrologie

Écommoy Sarthe

Tarif : 68 – 68 – 120 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Contes et Sophrologie
Ateliers découverte de la pratique du conte et des bienfaits de la sophrologie   .

Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire   dunrivagealautre@gmail.com

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English :

Fairy Tales and Sophrology

L’événement Contes et Sophrologie Écommoy a été mis à jour le 2026-06-15 par CDT72

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