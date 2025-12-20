Contes et Sophrologie Écommoy
Contes et Sophrologie Écommoy dimanche 12 juillet 2026.
Écommoy
Contes et Sophrologie
Écommoy Sarthe
Tarif : 68 – 68 – 120 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-07-12 17:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Contes et Sophrologie
Ateliers découverte de la pratique du conte et des bienfaits de la sophrologie .
Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire dunrivagealautre@gmail.com
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English :
Fairy Tales and Sophrology
L’événement Contes et Sophrologie Écommoy a été mis à jour le 2026-06-15 par CDT72
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