Atelier Peinture à l'œuf

Malicorne-sur-Sarthe

animé par le château de Sillé-le-Guillaume

Les enfants découvriront une technique de peinture utilisée au Moyen Âge, la peinture a tempera . Le principe ? Utiliser du jaune d’œuf pour lier les pigments ! Après la découverte de quelques exemples de peintures et une explication de l’origine des pigments, les enfants pourront s’essayer à cette technique et repartir avec leurs œuvres.

Atelier destiné aux 6-12 ans.

Réservation obligatoire sur https://musee-faience.fr/ .

+33 2 43 48 07 16 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

