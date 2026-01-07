Atelier Peinture à l’œuf Malicorne-sur-Sarthe

Atelier Peinture à l’œuf

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 5 EUR

Début : 2026-08-07 15:00:00
fin : 2026-08-07 16:00:00

2026-08-07

animé par le château de Sillé-le-Guillaume
Les enfants découvriront une technique de peinture utilisée au Moyen Âge, la peinture  a tempera  . Le principe ? Utiliser du jaune d’œuf pour lier les pigments ! Après la découverte de quelques exemples de peintures et une explication de l’origine des pigments, les enfants pourront s’essayer à cette technique et repartir avec leurs œuvres.
Atelier destiné aux 6-12 ans.
5 € par personne.
Réservation obligatoire sur https://musee-faience.fr/   .

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17  musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

