Atelier peinture Art et bien-être Atelier Emi Colson Alvignac
Atelier peinture Art et bien-être Atelier Emi Colson Alvignac lundi 13 juillet 2026.
Alvignac
Atelier peinture Art et bien-être
Atelier Emi Colson 1, route de Rocamadour Alvignac Lot
Tarif : – – 16 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-09-14
Date(s) :
2026-07-13 2026-08-10 2026-09-14
Découverte de l’art abstrait avec la technique du pouring
Découverte de l’art abstrait avec la technique du pouring. Repartez avec votre tableau unique. Un moment créatif et relaxant pour lâcher prise, s’amuser et explorer la peinture autrement. Ouvert à tous, sans aucun prérequis. Place à la spontanéité !
Verre de l'amitié offert
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Atelier Emi Colson 1, route de Rocamadour Alvignac 46500 Lot Occitanie +33 6 63 53 98 62
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English :
Discovering abstract art with the pouring technique
L’événement Atelier peinture Art et bien-être Alvignac a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée de la Dordogne
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