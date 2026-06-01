Exposition collective art joyeux La grange à côté de l’atelier EmiColson Alvignac

Alvignac

Exposition collective art joyeux

La grange à côté de l’atelier EmiColson 1 route de Rocamadour Alvignac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Exposition collective réunissant les œuvres réalisées cette année par les participants de mes ateliers de peinture d’art bien-être, autour de la découverte de l’art abstrait, du pouring et des arbres de vie.

Tout au long de l’année, les élèves ont exploré leur créativité à travers la couleur, les matières et l’expression artistique, dans une démarche à la fois créative, sensible et conviviale

Exposition collective réunissant les œuvres réalisées cette année par les participants de mes ateliers de peinture d’art bien-être, autour de la découverte de l’art abstrait, du pouring et des arbres de vie.

Tout au long de l’année, les élèves ont exploré leur créativité à travers la couleur, les matières et l’expression artistique, dans une démarche à la fois créative, sensible et conviviale. Cette exposition a pour vocation de valoriser leur parcours et de partager avec le public ce beau travail accompli

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La grange à côté de l’atelier EmiColson 1 route de Rocamadour Alvignac 46500 Lot Occitanie +33 6 63 53 98 62

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English :

Collective exhibition bringing together the works created this year by participants in my well-being art painting workshops, around the discovery of abstract art, pouring and trees of life.

Throughout the year, the students have explored their creativity through color, materials and artistic expression, in an approach that is at once creative, sensitive and convivial

L’événement Exposition collective art joyeux Alvignac a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Vallée de la Dordogne