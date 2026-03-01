Atelier Peinture chinoise : Le souffle vital Institut Feibai Paris

Conçus pour les débutants fascinés par l’art pictural chinois, au croisement d’une riche histoire de l’art et d’une vision contemporaine, ces ateliers d’initiation présentent les techniques de base de différents styles, tout en ouvrant à la découverte des esthétiques fondamentales de la peinture chinoise. Chaque atelier devient une invitation à libérer sa créativité innée et à s’immerger dans la profondeur de l’espace et du temps.

Infos pratiques

Date & thématiques

dim. 29/3/2026, 10:30

Éloge de la renaissance

dim. 7/6/2026, 10:30

La fraîcheur du vent

dim. 18/10/2026, 10:30

La lune reflète mon cœur

dim. 13/12/2026, 10:30

Marcher dans la neige à la recherche de fleurs de pruniers

Durée : 2h

Public : À partir de 13 ans, tous niveaux

Lieu : 10 rue Thérèse, 75001 Paris

Tarif : 50 euros (matériel compris)

Enseignant

ZHAO Fei 趙斐, artiste-chercheuse. Directrice-fondatrice de l’Institut Feibai, responsable pédagogique des programmes d’arts plastiques et de peinture chinoise. Docteur en Arts plastiques à l’Université Paris VIII.

La notion de « souffle » est profondément enracinée dans la pensée esthétique chinoise. En peinture chinoise, l’acte de peindre est une insufflation à l’univers, une véritable création cosmogonique.

Le dimanche 13 décembre 2026

de 10h30 à 12h30

Le dimanche 18 octobre 2026

de 10h30 à 12h30

Le dimanche 07 juin 2026

de 10h30 à 12h30

Le dimanche 29 mars 2026

de 10h30 à 12h30

payant

50 euros (matériel compris) par stage.

Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

Institut Feibai 10, rue Thérèse 75001 Paris

