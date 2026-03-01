Atelier Peinture chinoise : Le souffle vital Institut Feibai Paris
Atelier Peinture chinoise : Le souffle vital Institut Feibai Paris dimanche 29 mars 2026.
Conçus pour les débutants fascinés par l’art pictural chinois, au croisement d’une riche histoire de l’art et d’une vision contemporaine, ces ateliers d’initiation présentent les techniques de base de différents styles, tout en ouvrant à la découverte des esthétiques fondamentales de la peinture chinoise. Chaque atelier devient une invitation à libérer sa créativité innée et à s’immerger dans la profondeur de l’espace et du temps.
–
Infos pratiques
Date & thématiques
dim. 29/3/2026, 10:30
Éloge de la renaissance
dim. 7/6/2026, 10:30
La fraîcheur du vent
dim. 18/10/2026, 10:30
La lune reflète mon cœur
dim. 13/12/2026, 10:30
Marcher dans la neige à la recherche de fleurs de pruniers
Durée : 2h
Public : À partir de 13 ans, tous niveaux
Lieu : 10 rue Thérèse, 75001 Paris
Tarif : 50 euros (matériel compris)
Enseignant
ZHAO Fei 趙斐, artiste-chercheuse. Directrice-fondatrice de l’Institut Feibai, responsable pédagogique des programmes d’arts plastiques et de peinture chinoise. Docteur en Arts plastiques à l’Université Paris VIII.
–
La notion de « souffle » est profondément enracinée dans la pensée esthétique chinoise. En peinture chinoise, l’acte de peindre est une insufflation à l’univers, une véritable création cosmogonique.
payant
50 euros (matériel compris) par stage.
Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.
Institut Feibai 10, rue Thérèse 75001 Paris
https://feibai.org/programmes/stage-peinture +33682798797 feibai.inst@gmail.com
