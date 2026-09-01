Informations pratiques

Sainte-Marie

Atelier Peinture Matière

SAINTE-MARIE Sainte-Marie Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Atelier du mercredi à Ste-Marie de Barousse

Peinture-Matière, de 10h à 13h et de 17h à20h

Tarif 39€/personne

Uniquement sur réservation au 06 28 57 66 60

.

SAINTE-MARIE Sainte-Marie 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 28 57 66 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Wednesday Workshop at Ste-Marie de Barousse

Painting with Textures, from 10 a.m. to 1 p.m. and from 5 p.m. to 8 p.m.

Price: 39? per person

Reservations required: call 06 28 57 66 60

L’événement Atelier Peinture Matière Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-08-25 par OT de Neste-Barousse|CDT65