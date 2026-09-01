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AGENDA · Sainte-Marie

Atelier Peinture Matière Sainte-Marie

mercredi 23 septembre 2026 · Sainte-Marie

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Adresse
SAINTE-MARIE
Ville
65370 Sainte-Marie
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Sainte-Marie

Atelier Peinture Matière

SAINTE-MARIE Sainte-Marie Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23
fin : 2026-09-23

Date(s) :
2026-09-23

Atelier du mercredi à Ste-Marie de Barousse
Peinture-Matière, de 10h à 13h et de 17h à20h
Tarif 39€/personne
Uniquement sur réservation au 06 28 57 66 60
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SAINTE-MARIE Sainte-Marie 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 28 57 66 60 

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English :

Wednesday Workshop at Ste-Marie de Barousse
Painting with Textures, from 10 a.m. to 1 p.m. and from 5 p.m. to 8 p.m.
Price: 39? per person
Reservations required: call 06 28 57 66 60

L’événement Atelier Peinture Matière Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-08-25 par OT de Neste-Barousse|CDT65

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