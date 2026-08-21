Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

Atelier peinture Médiathèque Aqua-Libris

4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-13 14:30:00

fin : 2027-02-13 16:30:00

Date(s) :

2027-02-13

“Les impressionnistes”

Sur inscription .

4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr

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English : Atelier peinture Médiathèque Aqua-Libris

L’événement Atelier peinture Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Haut Val De Sèvre