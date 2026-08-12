Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

Visite libre de la Maison Griffier Saint Christophe

9 Rue Anatole France Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Découvrir la boucherie Griffier, c’est franchir sa grille du XIXe siècle, restaurée par LIBNER, et retrouver l’atmosphère authentique d’un commerce d’autrefois.

Les bénévoles jouent un rôle essentiel dans la renaissance de ce lieu, qu’ils restaurent avec patience et savoir-faire, notamment ses boiseries d’époque. Grâce à leur engagement, ce patrimoine unique retrouve peu à peu tout son caractère et son charme d’origine.

Venez les rencontrer et les encourager.

Gratuit. Entrée libre. .

9 Rue Anatole France Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 92 77 81

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English : Visite libre de la Maison Griffier Saint Christophe

L’événement Visite libre de la Maison Griffier Saint Christophe Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Haut Val De Sèvre