Atelier Peinture propre Square Marcel Pagnol Rochechouart

Informations pratiques

Rochechouart

Atelier Peinture propre

Square Marcel Pagnol Espace Familles Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 10:00:00

fin : 2026-09-23 12:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Un atelier d’éveil sensoriel (dès 6 mois) pour stimuler la créativité artistique en mélangeant, frottant et tamponnant les couleurs… tout en gardant les mains propres !

Cet atelier sera suivi par un café des parents. Sur inscription. .

Square Marcel Pagnol Espace Familles Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 61 80

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English : Atelier Peinture propre

L’événement Atelier Peinture propre Rochechouart a été mis à jour le 2026-07-28 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin