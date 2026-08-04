UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rochechouart

Atelier Peinture propre Square Marcel Pagnol Rochechouart

mercredi 23 septembre 2026 · Square Marcel Pagnol · Rochechouart

Atelier Peinture propre Square Marcel Pagnol Rochechouart

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Square Marcel Pagnol
Adresse
Espace Familles
Ville
87600 Rochechouart
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Rochechouart

Atelier Peinture propre

Square Marcel Pagnol Espace Familles Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:00:00
fin : 2026-09-23 12:00:00

Date(s) :
2026-09-23

Un atelier d’éveil sensoriel (dès 6 mois) pour stimuler la créativité artistique en mélangeant, frottant et tamponnant les couleurs… tout en gardant les mains propres !
Cet atelier sera suivi par un café des parents. Sur inscription.   .

Square Marcel Pagnol Espace Familles Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 61 80 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Peinture propre

L’événement Atelier Peinture propre Rochechouart a été mis à jour le 2026-07-28 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin

À voir aussi à Rochechouart (Haute-Vienne)