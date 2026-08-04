Atelier Peinture propre Square Marcel Pagnol Rochechouart
mercredi 23 septembre 2026 · Square Marcel Pagnol · Rochechouart
Informations pratiques
Rochechouart
Atelier Peinture propre
Square Marcel Pagnol Espace Familles Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:00:00
fin : 2026-09-23 12:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Un atelier d’éveil sensoriel (dès 6 mois) pour stimuler la créativité artistique en mélangeant, frottant et tamponnant les couleurs… tout en gardant les mains propres !
Cet atelier sera suivi par un café des parents. Sur inscription. .
Square Marcel Pagnol Espace Familles Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 61 80
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English : Atelier Peinture propre
L’événement Atelier Peinture propre Rochechouart a été mis à jour le 2026-07-28 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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