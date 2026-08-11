Atelier Peinture suédoise à la ferme Route de Bugan Montcléra

Informations pratiques

Montcléra

Atelier Peinture suédoise à la ferme

Route de Bugan Ferme Les Petits Amis d’Hippolyte Montcléra Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14 14:00:00

fin : 2026-09-14 17:00:00

Date(s) :

2026-09-14

La ferme "Les Petits Amis d'Hippolyte" vous accueille pour un atelier adulte de peinture suédoise.

Venez découvrir cette peinture, de la préparation à l'application !

Elle protège le bois des intempéries extérieures, grâce à des ingrédients surprenants.

La ferme "Les Petits Amis d'Hippolyte" vous accueille pour un atelier adulte de peinture suédoise.

Venez découvrir cette peinture, de la préparation à l'application !

Elle protège le bois des intempéries extérieures, grâce à des ingrédients surprenants.

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Route de Bugan Ferme Les Petits Amis d’Hippolyte Montcléra 46250 Lot Occitanie

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English :

The farm “Les Petits Amis d’Hippolyte” invites you to an adult Swedish painting workshop.

Come discover this painting technique, from preparation to application!

It protects wood from the elements outdoors, thanks to some surprising ingredients.

L’événement Atelier Peinture suédoise à la ferme Montcléra a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Gourdon