Yoga duo parent / enfant à la ferme Route de Bugan Montcléra

Informations pratiques

Montcléra

Yoga duo parent / enfant à la ferme

Route de Bugan Ferme Les Petits Amis d’Hippolyte Montcléra Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 14:30:00

fin : 2026-09-09 17:00:00

Date(s) :

2026-09-09 2026-09-12

La ferme "Les Petits Amis d'Hippolyte" vous accueille pour une séance d'initiation au yoga en duo, en pleine nature, au sein de la ferme.

Venez, accompagné de votre enfant !

La ferme "Les Petits Amis d'Hippolyte" vous accueille pour une séance d'initiation au yoga en duo, en pleine nature, au sein de la ferme.

Venez, accompagné de votre enfant !

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Route de Bugan Ferme Les Petits Amis d’Hippolyte Montcléra 46250 Lot Occitanie +33 6 36 93 12 89

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English :

The farm “Les Petits Amis d’Hippolyte” invites you to a beginner’s yoga session for two, surrounded by nature on the farm.

Come along with your child!

L’événement Yoga duo parent / enfant à la ferme Montcléra a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Gourdon