Yoga à la ferme Route de Bugan Montcléra
lundi 7 septembre 2026 · Route de Bugan · Montcléra
Informations pratiques
Montcléra
Yoga à la ferme
Route de Bugan Ferme Les Petits Amis d’Hippolyte Montcléra Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07 14:00:00
fin : 2026-09-07 17:00:00
Date(s) :
2026-09-07
La ferme "Les Petits Amis d'Hippolyte" vous accueille pour une séance d'initiation au yoga adultes en pleine nature, au sein de la ferme.
La ferme "Les Petits Amis d'Hippolyte" vous accueille pour une séance d'initiation au yoga adultes en pleine nature, au sein de la ferme.
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Route de Bugan Ferme Les Petits Amis d’Hippolyte Montcléra 46250 Lot Occitanie +33 6 36 93 12 89
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English :
The farm “Les Petits Amis d’Hippolyte” invites you to an introductory yoga session for adults in the heart of nature, right on the farm.
L’événement Yoga à la ferme Montcléra a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Gourdon
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