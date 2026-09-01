Initiation Hula-Hoop à la ferme Route de Bugan Montcléra
lundi 21 septembre 2026 · Route de Bugan · Montcléra
Informations pratiques
Montcléra
Initiation Hula-Hoop à la ferme
Route de Bugan Ferme Les Petits Amis d’Hippolyte Montcléra Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 14:30:00
fin : 2026-09-21 17:00:00
Date(s) :
2026-09-21
La ferme "Les Petits Amis d'Hippolyte" vous accueille pour une séance d'initiation au hula-hoop pour adultes en pleine nature, au sein de la ferme.
Venez découvrir de nouvelles sensations !
La ferme "Les Petits Amis d'Hippolyte" vous accueille pour une séance d'initiation au hula-hoop pour adultes en pleine nature, au sein de la ferme.
Venez découvrir de nouvelles sensations !
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Route de Bugan Ferme Les Petits Amis d’Hippolyte Montcléra 46250 Lot Occitanie +33 6 36 93 12 89
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English :
The Les Petits Amis d’Hippolyte farm invites you to a beginner’s hula hoop class for adults, held outdoors on the farm.
Come discover new sensations!
L’événement Initiation Hula-Hoop à la ferme Montcléra a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Gourdon
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