Ayron

Atelier peinture sur céramique avec Eva Poterie

Eva Poterie Ayron Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Apprenez les techniques de la céramique et repartez avec votre pièce unique que vous aurez vous-même décorée. La pièce nécessite un temps de séchage, elle

sera signée au nom du participant et à retirer un mois après l’atelier au bureau d’information touristique de Vouillé.

Apprenez les techniques de la céramique et repartez avec votre pièce unique que vous aurez vous-même décorée. La pièce nécessite un temps de séchage, elle

sera signée au nom du participant et à retirer un mois après l’atelier au bureau d’information touristique de Vouillé. .

Eva Poterie Ayron 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr

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English : Atelier peinture sur céramique avec Eva Poterie

Learn the techniques of ceramics and leave with your own unique piece, decorated by you. The piece will need time to dry, will be signed

will be signed in the participant?s name and can be picked up one month after the workshop at the Vouillé tourist information office.

L’événement Atelier peinture sur céramique avec Eva Poterie Ayron a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme du Haut-Poitou