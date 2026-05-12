Atelier Peinture sur céramique Ayron
Atelier Peinture sur céramique Ayron samedi 6 juin 2026.
Ayron
Atelier Peinture sur céramique
16 Impasse des Lauriers Ayron Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Apprenez les techniques de la céramique et repartez avec votre pièce unique que vous aurez vous-même décorée. La pièce nécessite un temps de séchage, elle sera signée au nom du participant et à retirer un mois après l’atelier au bureau d’information touristique de Vouillé. Durée de l’atelier 1h30.
Apprenez les techniques de la céramique et repartez avec votre pièce unique que vous aurez vous-même décorée. La pièce nécessite un temps de séchage, elle sera signée au nom du participant et à retirer un mois après l’atelier au bureau d’information touristique de Vouillé. Durée de l’atelier 1h30. .
16 Impasse des Lauriers Ayron 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr
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English : Atelier Peinture sur céramique
Learn the techniques of ceramics and leave with your own unique piece, decorated by you. The piece will need time to dry, will be signed with the participant?s name, and can be collected one month after the workshop from the Vouillé tourist information office. Workshop duration: 1h30.
L’événement Atelier Peinture sur céramique Ayron a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Haut-Poitou
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