Ayron

Atelier Peinture sur céramique

16 Impasse des Lauriers Ayron Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Apprenez les techniques de la céramique et repartez avec votre pièce unique que vous aurez vous-même décorée. La pièce nécessite un temps de séchage, elle sera signée au nom du participant et à retirer un mois après l’atelier au bureau d’information touristique de Vouillé. Durée de l’atelier 1h30.

Apprenez les techniques de la céramique et repartez avec votre pièce unique que vous aurez vous-même décorée. La pièce nécessite un temps de séchage, elle sera signée au nom du participant et à retirer un mois après l’atelier au bureau d’information touristique de Vouillé. Durée de l’atelier 1h30. .

16 Impasse des Lauriers Ayron 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr

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English : Atelier Peinture sur céramique

Learn the techniques of ceramics and leave with your own unique piece, decorated by you. The piece will need time to dry, will be signed with the participant?s name, and can be collected one month after the workshop from the Vouillé tourist information office. Workshop duration: 1h30.

L’événement Atelier Peinture sur céramique Ayron a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Haut-Poitou