Ayron

Instant Paysan 3ème édition

GAEC Gâtinais Ayron Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

L’instant paysan, c’est une après midi de balade (ferme, barrage de castor et busards), un marché de producteur.trices et d’artisan.nes, un concert de La Tresse.

C’est aussi un repas fait avec des produits d’agriculteur.trices d’Ayron et alentours.

L’instant paysan, c’est une après midi de balade (ferme, barrage de castor et busards), un marché de producteur.trices et d’artisan.nes, un concert de La Tresse.

C’est aussi un repas fait avec des produits d’agriculteur.trices d’Ayron et alentours. .

GAEC Gâtinais Ayron 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 33 73 03

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English : Instant Paysan 3ème édition

L?instant paysan is an afternoon stroll (farm, beaver dam and harriers), a farmers? and craftsmen?s market, and a concert by La Tresse.

It’s also a meal made with products from farmers in Ayron and the surrounding area.

L’événement Instant Paysan 3ème édition Ayron a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme du Haut-Poitou