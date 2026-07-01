Informations pratiques

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Atelier peinture sur céramique

153 Route de Grignon Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-11 17:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Atelier peinture sur céramique

Atelier peinture sur céramique de 15h à 17h. Sur inscription .

153 Route de Grignon Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04 contact@les3ecluses.com

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English :

Creative workshop

L’événement Atelier peinture sur céramique Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-06-30 par OT GATINAIS SUD