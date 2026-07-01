UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Atelier peinture sur céramique Vieilles-Maisons-sur-Joudry

samedi 11 juillet 2026 · Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Atelier peinture sur céramique Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
153 Route de Grignon
Ville
45260 Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Département
Loiret
Tarif

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Atelier peinture sur céramique

153 Route de Grignon Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-11 17:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Atelier peinture sur céramique
Atelier peinture sur céramique de 15h à 17h. Sur inscription   .

153 Route de Grignon Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04  contact@les3ecluses.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Creative workshop

L’événement Atelier peinture sur céramique Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-06-30 par OT GATINAIS SUD

À voir aussi à Vieilles-Maisons-sur-Joudry (Loiret)