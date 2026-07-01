Informations pratiques

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert GeNabum

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 15:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Concert GeNabum

Concert GeNabum à 15h. L’un joue de l’accordéon, l’autre bonimente un duo insolite qui ne pousse pas à la mélancolie ! .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04

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English :

GeNabum Concert

L’événement Concert GeNabum Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-06-30 par OT GATINAIS SUD