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Concert GeNabum Vieilles-Maisons-sur-Joudry

samedi 25 juillet 2026 · Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert GeNabum Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
45260 Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Département
Loiret
Tarif

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert GeNabum

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Concert GeNabum
Concert GeNabum à 15h. L’un joue de l’accordéon, l’autre bonimente un duo insolite qui ne pousse pas à la mélancolie !   .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04 

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English :

GeNabum Concert

L’événement Concert GeNabum Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-06-30 par OT GATINAIS SUD

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