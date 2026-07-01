AGENDA · Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Concert GeNabum Vieilles-Maisons-sur-Joudry
samedi 25 juillet 2026 · Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Informations pratiques
Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Concert GeNabum
Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Concert GeNabum
Concert GeNabum à 15h. L’un joue de l’accordéon, l’autre bonimente un duo insolite qui ne pousse pas à la mélancolie ! .
Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04
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English :
GeNabum Concert
L’événement Concert GeNabum Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-06-30 par OT GATINAIS SUD
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