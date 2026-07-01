UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert Vieilles-Maisons-sur-Joudry

samedi 25 juillet 2026 · Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Ville
45260 Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Département
Loiret
Tarif

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Concert
Concert au restaurant de l’Etang des Bois. Les Mauvais Garçons du Loiret avec Monaliz. Sur réservation au 06 61 43 68 56   .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 61 43 68 56 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-06-29 par OT GATINAIS SUD

À voir aussi à Vieilles-Maisons-sur-Joudry (Loiret)