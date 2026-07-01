Informations pratiques

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Concert

Concert au restaurant de l’Etang des Bois. Les Mauvais Garçons du Loiret avec Monaliz. Sur réservation au 06 61 43 68 56 .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 61 43 68 56

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English :

L’événement Concert Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-06-29 par OT GATINAIS SUD