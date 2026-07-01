AGENDA · Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Concert Vieilles-Maisons-sur-Joudry
samedi 25 juillet 2026 · Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Informations pratiques
Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Concert
Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Concert
Concert au restaurant de l’Etang des Bois. Les Mauvais Garçons du Loiret avec Monaliz. Sur réservation au 06 61 43 68 56 .
Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 61 43 68 56
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English :
L’événement Concert Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-06-29 par OT GATINAIS SUD
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