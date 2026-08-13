Atelier, Pencil VS Camera à la manière de Benjamin Heine La Distylerie Luçon
mardi 20 octobre 2026 · La Distylerie · Luçon
Informations pratiques
Luçon
Atelier, Pencil VS Camera à la manière de Benjamin Heine
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:30:00
fin : 2026-10-20 15:45:00
Date(s) :
2026-10-20
Un atelier artistique pour petits et grands !
Quand le dessin rencontre la photographie… Plongez dans l’univers créatif de l’artiste belge Benjamin Heine et réalisez une œuvre originale mêlant photographie et traits de crayon.
Tout public, à partir de 6 ans. Réservation obligatoire.
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La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
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English :
An art workshop for young and old!
L’événement Atelier, Pencil VS Camera à la manière de Benjamin Heine Luçon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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