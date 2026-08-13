Atelier, Pencil VS Camera à la manière de Benjamin Heine La Distylerie Luçon

Informations pratiques

Luçon

Atelier, Pencil VS Camera à la manière de Benjamin Heine

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 14:30:00

fin : 2026-10-20 15:45:00

Date(s) :

2026-10-20

Un atelier artistique pour petits et grands !

Quand le dessin rencontre la photographie… Plongez dans l’univers créatif de l’artiste belge Benjamin Heine et réalisez une œuvre originale mêlant photographie et traits de crayon.

Tout public, à partir de 6 ans. Réservation obligatoire.

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La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

An art workshop for young and old!

L’événement Atelier, Pencil VS Camera à la manière de Benjamin Heine Luçon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud