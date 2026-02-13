Atelier « penser l’eau au jardin », Métropole Rouen Normandie, Rouen

Atelier « penser l’eau au jardin » Mardi 2 juin, 18h00 Métropole Rouen Normandie Seine-Maritime

Sur inscription – dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T18:00:00+02:00 – 2026-06-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T18:00:00+02:00 – 2026-06-02T20:00:00+02:00

Au cours de cet atelier, Joseph Chauffrey vous guidera pour penser la meilleure gestion de l’eau possible en fonction des caractéristiques de votre jardin : analyse des besoins en eau, observation du lieu, évaluation de la ressource captable, choix des techniques de récupération et des moyens d’arrosage…pour un jardin plus autonome et plus résistant aux aléas climatiques.

Le lieu est en cours de définition, il sera communiqué ultérieurement.

Atelier organisé dans le cadre du réseau Jardinons ! Informations sur https://www.metropole-rouen-normandie.fr/conso-durable/jardinons

Métropole Rouen Normandie Métropole Rouen Normandie Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://agriculture-citoyenne.fr//?screen=ds1_annonce&opt=1768913278337×332675548989358100 »}] [{« link »: « https://www.metropole-rouen-normandie.fr/conso-durable/jardinons »}]

Atelier pratique