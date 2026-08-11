Atelier percussions africaines Hôtel Balizy Saint-Maixent-l’École

Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

Atelier percussions africaines

Hôtel Balizy 19 Rue Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2027-04-03 13:00:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-11-07 2026-12-05 2027-01-09 2027-02-06 2027-03-13 2027-04-03 2027-05-01 2027-06-05 2027-07-03

Atelier mensuel de percussions pour découvrir les rythmes traditionnels d’Afrique de l’Ouest au djembe et douns. Prêt d’instrument possible. Venez régulièrement ou ponctuellement, à bientôt ! .

Hôtel Balizy 19 Rue Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 09 90 95 assodaalila@gmail.com

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English : Atelier percussions africaines

L’événement Atelier percussions africaines Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Haut Val De Sèvre