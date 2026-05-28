Atelier perles Centre Sportif Jules Noel Paris

Cet atelier vous invite à découvrir l’art de la création de bijoux en perles en réalisant vos propres pièces à la main. Composez bracelets, colliers, bagues ou accessoires uniques en jouant avec les couleurs, les formes et les matières, tout en apprenant les techniques de base dans une ambiance créative et conviviale.

Découvrez l’atelier perle dans un atelier créatif et accessible à tous, où vous réaliserez des créations uniques à la main.

Le vendredi 24 juillet 2026

de 14h30 à 16h00

Le jeudi 09 juillet 2026

de 14h30 à 16h00

Le mardi 07 juillet 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit Public enfants. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-07T17:30:00+02:00

fin : 2026-07-24T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-07T14:30:00+02:00_2026-07-07T16:00:00+02:00;2026-07-09T14:30:00+02:00_2026-07-09T16:00:00+02:00;2026-07-24T14:30:00+02:00_2026-07-24T16:00:00+02:00

Centre Sportif Jules Noel 3, avenue Maurice D’Ocagne 75014 Paris

+33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr



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