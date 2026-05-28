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Atelier perles Centre Sportif Jules Noel Paris

Atelier perles Centre Sportif Jules Noel Paris

Atelier perles Centre Sportif Jules Noel Paris mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Centre Sportif Jules Noel

Adresse : 3, avenue Maurice D’Ocagne

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Cet atelier vous invite à découvrir l’art de la création de bijoux en perles en réalisant vos propres pièces à la main. Composez bracelets, colliers, bagues ou accessoires uniques en jouant avec les couleurs, les formes et les matières, tout en apprenant les techniques de base dans une ambiance créative et conviviale.

Découvrez l’atelier perle dans un atelier créatif et accessible à tous, où vous réaliserez des créations uniques à la main.
Le vendredi 24 juillet 2026
de 14h30 à 16h00
Le jeudi 09 juillet 2026
de 14h30 à 16h00
Le mardi 07 juillet 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit Public enfants. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-07T17:30:00+02:00
fin : 2026-07-24T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-07T14:30:00+02:00_2026-07-07T16:00:00+02:00;2026-07-09T14:30:00+02:00_2026-07-09T16:00:00+02:00;2026-07-24T14:30:00+02:00_2026-07-24T16:00:00+02:00

Centre Sportif Jules Noel 3, avenue Maurice D’Ocagne  75014 Paris
+33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr


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