Atelier perles Centre Sportif Jules Noel Paris
Atelier perles Centre Sportif Jules Noel Paris mardi 7 juillet 2026.
Cet atelier vous invite à découvrir l’art de la création de bijoux en perles en réalisant vos propres pièces à la main. Composez bracelets, colliers, bagues ou accessoires uniques en jouant avec les couleurs, les formes et les matières, tout en apprenant les techniques de base dans une ambiance créative et conviviale.
Découvrez l’atelier perle dans un atelier créatif et accessible à tous, où vous réaliserez des créations uniques à la main.
Le vendredi 24 juillet 2026
de 14h30 à 16h00
Le jeudi 09 juillet 2026
de 14h30 à 16h00
Le mardi 07 juillet 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit Public enfants. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-07T17:30:00+02:00
fin : 2026-07-24T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-07T14:30:00+02:00_2026-07-07T16:00:00+02:00;2026-07-09T14:30:00+02:00_2026-07-09T16:00:00+02:00;2026-07-24T14:30:00+02:00_2026-07-24T16:00:00+02:00
Centre Sportif Jules Noel 3, avenue Maurice D’Ocagne 75014 Paris
+33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr
Afficher la carte du lieu Centre Sportif Jules Noel et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- La recherche en travail social : fondements et théories Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris 28 mai 2026
- La recherche en travail social : fondements et théories, Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam), Paris 28 mai 2026
- Exposition La Solitude : histoire du noviciat des Prêtres de Saint-Sulpice Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice Paris 28 mai 2026
- Jardins jardins : le rendez vous des amoureux de l’art paysager Parc de la villa Windsor Paris 28 mai 2026
- L’art urbain s’invite à l’Hôtel national des Invalides Hôtel national des Invalides Paris 28 mai 2026