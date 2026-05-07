Atelier Petit artisan, cuir au Musée des Métiers de Saint-Laurent-de-la-Plaine Place de l’Église Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Atelier Petit artisan, cuir au Musée des Métiers de Saint-Laurent-de-la-Plaine

Place de l’Église Musée des Métiers Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 15:00:00

fin : 2026-07-17 16:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28

Atelier Maroquinerie L’art de travailler le cuir au Musée des Métiers de Saint-Laurent-de-la-Plaine

Du toucher de la matière à la création percez les secrets du cuir et fabriquez votre propre objet !

Le Musée des Métiers de Saint-Laurent-de-la-Plaine (Mauges-sur-Loire, 49) invite les jeunes de 8 à 15 ans à une immersion sensorielle dans l’univers de la maroquinerie. Une occasion unique de découvrir comment une peau brute devient un objet précieux et durable.

Une immersion dans l’atelier du cuir

-Le parcours du cuir (30 min) Les participant·es explorent l’histoire de cette matière noble, de sa provenance à ses multiples usages à travers les siècles. Une introduction captivante pour comprendre les enjeux de ce métier d’art.

-Une rencontre inspirante L’expérience s’enrichit d’un échange avec une artisane maroquinière. Un moment privilégié pour observer ses gestes, découvrir ses outils spécifiques et poser toutes ses questions sur ce savoir-faire de précision.

-L’atelier créatif Place à la fabrication ! Munis des outils traditionnels, les enfants et adolescent·es s’initient aux techniques de transformation du cuir pour réaliser leur propre objet. Découpe, assemblage, finitions… chacun·e découvre le plaisir du travail manuel.

Chaque participant·e repart avec sa création unique en cuir, témoin de son initiation aux métiers d’art.

A partir de 8 ans et jusqu’à 15 ans. .

Place de l’Église Musée des Métiers Mauges-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 24 08 contact@musee-metiers.fr

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English :

Leatherwork workshop: The art of working with leather at the Musée des Métiers in Saint-Laurent-de-la-Plaine

L’événement Atelier Petit artisan, cuir au Musée des Métiers de Saint-Laurent-de-la-Plaine Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-07 par Pôle Tourisme ôsezMauges