Atelier petit fermier -Pouilly en Auxois Ferme thérapeutique et pédagogique d’ISIS Pouilly-en-Auxois

Informations pratiques

Pouilly-en-Auxois

Atelier petit fermier -Pouilly en Auxois

Ferme thérapeutique et pédagogique d’ISIS 5 Rue des Coteaux Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 16:00:00

fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-20 2026-08-24 2026-08-26 2026-08-28

Venez découvrir les lieux de vie des animaux de la ferme, venez à leur rencontre, apprenez en davantage sur chacun d’entre eux et participez à leur nourrissage .

Ferme thérapeutique et pédagogique d’ISIS 5 Rue des Coteaux Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 22 08 38

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English :

L’événement Atelier petit fermier -Pouilly en Auxois Pouilly-en-Auxois a été mis à jour le 2026-08-04 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)