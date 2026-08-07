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Atelier petit fermier -Pouilly en Auxois Ferme thérapeutique et pédagogique d’ISIS Pouilly-en-Auxois

vendredi 7 août 2026 · Ferme thérapeutique et pédagogique d'ISIS · Pouilly-en-Auxois

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Ferme thérapeutique et pédagogique d'ISIS
Adresse
5 Rue des Coteaux
Ville
21320 Pouilly-en-Auxois
Département
Côte-d'Or
Tarif
10 10 10 Tarif enfant Tarif enfant

Pouilly-en-Auxois

Atelier petit fermier -Pouilly en Auxois

Ferme thérapeutique et pédagogique d’ISIS 5 Rue des Coteaux Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 16:00:00
fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :
2026-08-07 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-20 2026-08-24 2026-08-26 2026-08-28

Venez découvrir les lieux de vie des animaux de la ferme, venez à leur rencontre, apprenez en davantage sur chacun d’entre eux et participez à leur nourrissage   .

Ferme thérapeutique et pédagogique d’ISIS 5 Rue des Coteaux Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 22 08 38 

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English :

L’événement Atelier petit fermier -Pouilly en Auxois Pouilly-en-Auxois a été mis à jour le 2026-08-04 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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