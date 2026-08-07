Atelier petit fermier -Pouilly en Auxois Ferme thérapeutique et pédagogique d’ISIS Pouilly-en-Auxois
vendredi 7 août 2026 · Ferme thérapeutique et pédagogique d'ISIS · Pouilly-en-Auxois
Informations pratiques
Pouilly-en-Auxois
Atelier petit fermier -Pouilly en Auxois
Ferme thérapeutique et pédagogique d’ISIS 5 Rue des Coteaux Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 16:00:00
fin : 2026-08-07 17:00:00
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-20 2026-08-24 2026-08-26 2026-08-28
Venez découvrir les lieux de vie des animaux de la ferme, venez à leur rencontre, apprenez en davantage sur chacun d’entre eux et participez à leur nourrissage .
Ferme thérapeutique et pédagogique d’ISIS 5 Rue des Coteaux Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 22 08 38
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English :
L’événement Atelier petit fermier -Pouilly en Auxois Pouilly-en-Auxois a été mis à jour le 2026-08-04 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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