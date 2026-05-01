Atelier philo au salon de lecture Bagnères-de-Bigorre
Atelier philo au salon de lecture Bagnères-de-Bigorre vendredi 22 mai 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Atelier philo
au salon de lecture BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22 21:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Le Salon de lecture propose un atelier philo sur l’époque présocratique. Vendredi 22 mai à partir de 19h, au 20 rue des Thermes à Bagnères. Atelier gratuit, inscription indispensable par téléphone
.
au salon de lecture BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 66 97 47 99
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English :
The Salon de lecture offers a philosophy workshop on the pre-Socratic era. Friday, May 22, from 7pm, at 20 rue des Thermes, Bagnères. Free workshop, registration by phone essential
L’événement Atelier philo Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-15 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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