Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier philo au salon de lecture Bagnères-de-Bigorre

Atelier philo au salon de lecture Bagnères-de-Bigorre vendredi 22 mai 2026.

Lieu : au salon de lecture

Adresse : BAGNERES-DE-BIGORRE

Ville : 65200 Bagnères-de-Bigorre

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Bagnères-de-Bigorre

Atelier philo

au salon de lecture BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22 21:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Le Salon de lecture propose un atelier philo sur l’époque présocratique. Vendredi 22 mai à partir de 19h, au 20 rue des Thermes à Bagnères. Atelier gratuit, inscription indispensable par téléphone
  .

au salon de lecture BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 66 97 47 99 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Salon de lecture offers a philosophy workshop on the pre-Socratic era. Friday, May 22, from 7pm, at 20 rue des Thermes, Bagnères. Free workshop, registration by phone essential

L’événement Atelier philo Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-15 par Pôle du Tourmalet |CDT65

À voir aussi à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées)