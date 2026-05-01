Exposition Vente Peintures et Photographies BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
Exposition Vente Peintures et Photographies BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre vendredi 22 mai 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Exposition Vente Peintures et Photographies
BAGNERES-DE-BIGORRE 4 Avenue Prosper Nogues Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 15:00:00
fin : 2026-05-25 20:30:00
Date(s) :
2026-05-22
Exposition et vente des oeuvres d’Olivier Tetart à la peinture et Marie Agnes Kopp à la photo.
Horaires: vendredi 22 mai 15h-19h
samedi 23 mai 11h-13h 15h-18h
dimanche 24 mai 15h-18h
lundi 25 mai 10h-12h 14h-16h
Vernissage vendredi 22 mai à 19h sur invitation .
BAGNERES-DE-BIGORRE 4 Avenue Prosper Nogues Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 70 62 41 55
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English :
Exhibition and sale of works by Olivier Tetart (painting) and Marie Agnes Kopp (photography).
Opening hours: Friday May 22 15h-19h
saturday May 23 11am-1pm 3pm-6pm
sunday may 24 15h-18h
monday May 25 10h-12h 14h-16h
L’événement Exposition Vente Peintures et Photographies Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-08 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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