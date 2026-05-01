Rencontre lycéennes de video RLV Halle aux grains Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Rencontre lycéennes de video RLV

Halle aux grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-13

Les RLV se déroulent depuis 36 ans, le week-end de l’Ascension à Bagnères de Bigorre.

C’est un festival de courts-métrages réalisés par des collégiens et lycéens, y compris post-bac. Les films sont projetés en public à la Halle aux Grains (salle de spectacle) en présence d’un jury de professionnels. Des ateliers de formation sont proposés par des animateurs professionnels.

Le Court des Grands est une sélection de films en référence au thème de l’année. La Rencontre-Débat permet un échange autour d’un sujet sur le cinéma et la réalisation en milieu scolaire ou assimilé. L’Espace documentaire offre la possibilité d’échanger avec le réalisateur d’un film après sa projection publique.

Cette année, le festival débutera le mercredi après midi avec une rencontre entre des lycéens qui ont participé au dispositif Ecris ta série qui est un dispositif culturel piloté par le CNC et le ministère de l’éducation nationale. Ils échangeront tout au long de l’apres midi sur leurs pratiques qu’ils partageront le soir à la halles aux grains avec les festivaliers venus présenter au festival. Le festival se déroule autour des séances de visionnage des courts des festivaliers e jeudi matin et soirée , le vendredi matin et après midi; il y aura aussi le court des grands: des courts métrages des grands réalisateurs , projection d’un documentaire le vendredi soir à 20H30 en présence de la réalisatrice, et des ateliers pour les festivaliers animés par les professionnels son, lumière, jeu d’acteurs, cinéma expérimental, cinéma d’animation, scénario.qui sont pilotés par la CUMAV 65. Il a un jury professionnel qui attribuera différents prix aux films des festivaliers, un jury jeune composé de festivaliers qui attribuera le prix du jury jeune et il y aura aussi le prix des festivaliers attribué par les élèves. La soirée de clôture sera le samedi soir remise des prix et soirée à l’alamzic

Les festivaliers seront logés au lycée V Duruy qui laisse à disposition l’internat.

Cette année 35 films sont sélectionnés Cambrai, Hénin Beaumont, Bruai La Bussières, Toulouse, Auch, Tarbes, Bagnères-de-Bigorre, Vic en Bigorre et un lycée étranger de Sarajevo soit environ 15 établissements. Le thème de cette année Artificiel tous les genres sont représentés horreur, comédie, drame, documentaire, expérimental, animé, science-fiction…

Entrée Libre

Ouverte au Public .

Halle aux grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

For 36 years, the RLV has been held on Ascension weekend in Bagnères de Bigorre.

It’s a festival of short films made by secondary school students, including post-baccalaureate students. The films are screened in public at the Halle aux Grains (concert hall) in the presence of a jury of professionals. Training workshops are offered by professional animators.

The Court des Grands is a selection of films based on the year?s theme. The Rencontre-Débat is an opportunity to discuss cinema and filmmaking in schools or similar environments. The Espace documentaire offers the chance to talk with the director of a film after its public screening.

This year, the festival kicks off on Wednesday afternoon with a meeting between high-school students who have taken part in the Ecris ta série program, a cultural initiative run by the CNC and the French Ministry of Education. Throughout the afternoon, they will discuss their practices, which they will share in the evening at the Halles aux Grains with festival-goers who have come to present at the festival. The festival is organized around screenings of festival-goers? shorts on Thursday morning and evening, on Friday morning and afternoon; there will also be le court des grands : short films by great directors, a documentary screening on Friday evening at 8:30 p.m. in the presence of the director, and workshops for festival-goers run by professionals: sound, lighting, acting, experimental cinema, animation, screenplay… all run by CUMAV 65. A professional jury will award various prizes to the films submitted by festival-goers, a youth jury made up of festival-goers will award the youth jury prize, and there will also be a festival-goer prize awarded by schoolchildren. The closing ceremony will take place on Saturday evening: awards ceremony and party at l?alamzic

Festival-goers will be accommodated at the Lycée V Duruy, which is making its boarding facilities available.

This year, 35 films have been selected: Cambrai, Hénin Beaumont, Bruai La Bussières, Toulouse, Auch, Tarbes, Bagnères-de-Bigorre, Vic en Bigorre and a foreign high school from Sarajevo, i.e. some 15 schools. This year’s theme is Artificial: all genres are represented: horror, comedy, drama, documentary, experimental, animated, science fiction…

L’événement Rencontre lycéennes de video RLV Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-07 par Pôle du Tourmalet |CDT65