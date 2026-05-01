Lecture de portraits de cueilleur.euses BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Lecture de portraits de cueilleur.euses

BAGNERES-DE-BIGORRE 4 R. Alsace Lorraine Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 17:30:00

fin : 2026-05-12 18:30:00

Date(s) :

2026-05-12

Cette intervention s’articule autour de la lecture de 2 portraits de cueilleur.euses, suivie d’un temps d’échange avec le public.

Animée par Raphaëlle GARRETA, ethnologue au CBN. Sur inscription

ET AUSSI dans le hall à partir de 16h30

> L’Association Botanique du Bassin de l’Adour (ABBA section locale de la Société Botanique de France) sera présente dans le hall de la Médiathèque pour présenter ses missions et proposera à la vente ses guides botaniques de poche . .

BAGNERES-DE-BIGORRE 4 R. Alsace Lorraine Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64 mediatheque@haute-bigorre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This talk is based around the reading of 2 portraits of pickers, followed by a discussion with the audience.

Led by Raphaëlle GARRETA, ethnologist at the CBN. Registration required

L’événement Lecture de portraits de cueilleur.euses Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-28 par Pôle du Tourmalet |CDT65