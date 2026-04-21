Balade naturaliste au Vallon de Salut Rendez-vous communiqué à l’inscription Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Balade naturaliste au Vallon de Salut

Rendez-vous communiqué à l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 18:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Dans le cadre de la Fête de l’eau, partez à la découverte des richesses naturelles et patrimoniales du vallon de Salut, suivie d’une visite du Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP). En coanimation avec le CBNPMP et le Syndicat Mixte de l’Adour Amont.

Tout public. Pas de dénivelé .

Rendez-vous communiqué à l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr

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English :

As part of the Fête de l?eau, discover the natural and heritage riches of the Salut valley, followed by a visit to the Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP). Co-hosted by CBNPMP and Syndicat Mixte de l’Adour Amont.

L’événement Balade naturaliste au Vallon de Salut Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-21 par Pôle du Tourmalet |CDT65