Etape 4 du Tour Auto 2026 Passage par la place Achille Jubinal Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Etape 4 du Tour Auto 2026

Passage par la place Achille Jubinal BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 11:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

En 2026, ce rendez-vous incontournable du sport automobile célèbrera sa 35e édition avec un itinéraire qui conduira les équipages de Paris à Biarritz du 3 au 9 mai 2026. Passage dans notre vallée le 8 mai en fin de matinée.

.

Passage par la place Achille Jubinal BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In 2026, this not-to-be-missed motor sport event will celebrate its 35th edition, with a route that will take crews from Paris to Biarritz from May 3 to 9, 2026. Passage through our valley on May 8 in the late morning.

L’événement Etape 4 du Tour Auto 2026 Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-17 par Pôle du Tourmalet |CDT65