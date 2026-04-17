Avant première L’Exagonale Chez Octave & à la Halle aux Grains Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Avant première L’Exagonale

Chez Octave & à la Halle aux Grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Le Outdoor Film Festival est fier de vous inviter à l’avant-première de L’Hexagonale à la Halle aux grains (20h30). Des animations, des test bikes Van Risel, une social ride et un after ride music sont prévus Chez Octave toute la journée.

Le film

5 425 km. 52 000 mètres de dénivelé. 6 cyclistes amateurs. L’Hexagonale, c’est l’histoire de six hommes qui ont choisi de revivre le tout premier Tour de France de 1924, dans sa version originale, avec ses étapes mythiques — dont le col du Tourmalet et Bagnères-de-Bigorre.

Mais au-delà de l’exploit sportif, c’est un film profondément humain, qui parle de santé mentale, de fraternité et de dépassement de soi.

Déjà diffusé à Bordeaux, Bayonne, Lyon, Grenoble, Annecy, Lille, Pau, Toulouse et Marseille — toujours à guichets fermés.

Ce soir-là, c’est à Bagnères-de-Bigorre !

Mais aussi, tout au long de la journée

Matin, à partir de 10h — Stand sensibilisation Movember Devant Chez Octave Venez échanger autour des enjeux de santé mentale masculine.

14h — Social Ride + Test Bikes Départ depuis Chez Octave 2 groupes de niveaux — ouvert à tous — gratuit Test bikes Corratec & Van Rysel disponibles

17h — After Ride chez Octave DJ + food — l’endroit idéal pour se retrouver avant la projection

20h30 — Projection à la Halle aux Grains

En présence des athlètes et réalisateurs, échanges avec le public après la projection

Organisé par l’association Bureaucraft .

Chez Octave & à la Halle aux Grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 99 48 19 38 hellobureaucraft@gmail.com

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English :

The Outdoor Film Festival is proud to invite you to the preview of L’Hexagonale at La Halle aux grains (8:30pm). Animations, Van Risel bike tests, a social ride and after ride music are scheduled at Chez Octave all day long.

L’événement Avant première L’Exagonale Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-17 par Pôle du Tourmalet |CDT65