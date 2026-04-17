Avant première L’Exagonale Chez Octave & à la Halle aux Grains Bagnères-de-Bigorre
Avant première L’Exagonale Chez Octave & à la Halle aux Grains Bagnères-de-Bigorre samedi 2 mai 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Avant première L’Exagonale
Chez Octave & à la Halle aux Grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Le Outdoor Film Festival est fier de vous inviter à l’avant-première de L’Hexagonale à la Halle aux grains (20h30). Des animations, des test bikes Van Risel, une social ride et un after ride music sont prévus Chez Octave toute la journée.
Le film
5 425 km. 52 000 mètres de dénivelé. 6 cyclistes amateurs. L’Hexagonale, c’est l’histoire de six hommes qui ont choisi de revivre le tout premier Tour de France de 1924, dans sa version originale, avec ses étapes mythiques — dont le col du Tourmalet et Bagnères-de-Bigorre.
Mais au-delà de l’exploit sportif, c’est un film profondément humain, qui parle de santé mentale, de fraternité et de dépassement de soi.
Déjà diffusé à Bordeaux, Bayonne, Lyon, Grenoble, Annecy, Lille, Pau, Toulouse et Marseille — toujours à guichets fermés.
Ce soir-là, c’est à Bagnères-de-Bigorre !
Mais aussi, tout au long de la journée
Matin, à partir de 10h — Stand sensibilisation Movember Devant Chez Octave Venez échanger autour des enjeux de santé mentale masculine.
14h — Social Ride + Test Bikes Départ depuis Chez Octave 2 groupes de niveaux — ouvert à tous — gratuit Test bikes Corratec & Van Rysel disponibles
17h — After Ride chez Octave DJ + food — l’endroit idéal pour se retrouver avant la projection
20h30 — Projection à la Halle aux Grains
En présence des athlètes et réalisateurs, échanges avec le public après la projection
Organisé par l’association Bureaucraft .
Chez Octave & à la Halle aux Grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 99 48 19 38 hellobureaucraft@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Outdoor Film Festival is proud to invite you to the preview of L’Hexagonale at La Halle aux grains (8:30pm). Animations, Van Risel bike tests, a social ride and after ride music are scheduled at Chez Octave all day long.
L’événement Avant première L’Exagonale Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-17 par Pôle du Tourmalet |CDT65
À voir aussi à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées)
- Sortie nature et marionnettes Point de rendez-vous communiqué lors de l’inscription Bagnères-de-Bigorre 20 avril 2026
- Ciné Culte M le Maudit BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 22 avril 2026
- Balade poétique Devant le bar l’Excuse Bagnères-de-Bigorre 23 avril 2026
- Ciné Conte Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 29 avril 2026
- Vide Grenier BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 1 mai 2026