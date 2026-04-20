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Vide Grenier BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Vide Grenier BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre vendredi 8 mai 2026.

Lieu : BAGNERES-DE-BIGORRE

Adresse : Allée Jean Jaurès

Ville : 65200 Bagnères-de-Bigorre

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : Gratuit

Bagnères-de-Bigorre

Vide Grenier

BAGNERES-DE-BIGORRE Allée Jean Jaurès Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 08:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Vide- grenier organisé par le Stade Bagnérais Handball.
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BAGNERES-DE-BIGORRE Allée Jean Jaurès Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 31 17 71 61 

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English :

Garage sale organized by Stade Bagnérais Handball.

L’événement Vide Grenier Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-15 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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