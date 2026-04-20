Vide Grenier BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
Vide Grenier BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre vendredi 8 mai 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Vide Grenier
BAGNERES-DE-BIGORRE Allée Jean Jaurès Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 08:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Vide- grenier organisé par le Stade Bagnérais Handball.
.
BAGNERES-DE-BIGORRE Allée Jean Jaurès Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 31 17 71 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Garage sale organized by Stade Bagnérais Handball.
L’événement Vide Grenier Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-15 par Pôle du Tourmalet |CDT65
À voir aussi à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées)
- Sortie nature et marionnettes Point de rendez-vous communiqué lors de l’inscription Bagnères-de-Bigorre 20 avril 2026
- Ciné Culte M le Maudit BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 22 avril 2026
- Le ciné du CCAS au cinéma le Maintenon Bagnères-de-Bigorre 22 avril 2026
- Balade poétique Devant le bar l’Excuse Bagnères-de-Bigorre 23 avril 2026
- Ciné Conte Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 29 avril 2026