Le ciné du CCAS au cinéma le Maintenon Bagnères-de-Bigorre
Le ciné du CCAS au cinéma le Maintenon Bagnères-de-Bigorre mercredi 22 avril 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Le ciné du CCAS
au cinéma le Maintenon BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:45:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Le CCAS de Bagnères invite les enfants à la projection du film Jumpers , suivie d’un goûter offert. Séance gratuite, sur inscription au CCAS. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un parent.
.
au cinéma le Maintenon BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 06 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Bagnères CCAS invites children to a screening of the film Jumpers , followed by a snack. Free screening, with registration at the CCAS. Children under 12 must be accompanied by a parent.
L’événement Le ciné du CCAS Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-15 par Pôle du Tourmalet |CDT65
À voir aussi à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées)
- Sortie nature et marionnettes Point de rendez-vous communiqué lors de l’inscription Bagnères-de-Bigorre 20 avril 2026
- Ciné Culte M le Maudit BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 22 avril 2026
- Balade poétique Devant le bar l’Excuse Bagnères-de-Bigorre 23 avril 2026
- Ciné Conte Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 29 avril 2026
- Vide Grenier BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 1 mai 2026