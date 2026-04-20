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Le ciné du CCAS au cinéma le Maintenon Bagnères-de-Bigorre

Le ciné du CCAS au cinéma le Maintenon Bagnères-de-Bigorre mercredi 22 avril 2026.

Lieu : au cinéma le Maintenon

Adresse : BAGNERES-DE-BIGORRE

Ville : 65200 Bagnères-de-Bigorre

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 14:45:00

Tarif : Gratuit

Bagnères-de-Bigorre

Le ciné du CCAS

au cinéma le Maintenon BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:45:00
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Le CCAS de Bagnères invite les enfants à la projection du film Jumpers , suivie d’un goûter offert. Séance gratuite, sur inscription au CCAS. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un parent.
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au cinéma le Maintenon BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 06 41 

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English :

The Bagnères CCAS invites children to a screening of the film Jumpers , followed by a snack. Free screening, with registration at the CCAS. Children under 12 must be accompanied by a parent.

L’événement Le ciné du CCAS Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-15 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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