Concert de l’accordéon club bagnérais à la Halle aux Grains Bagnères-de-Bigorre

Concert de l’accordéon club bagnérais

à la Halle aux Grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

L’accordéon Club Bagnérais organise son concert !

Libre participation.

65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

The Accordion Club Bagnérais is organizing a concert!

Free participation.

