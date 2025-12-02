Concert de l’accordéon club bagnérais à la Halle aux Grains Bagnères-de-Bigorre

Concert de l’accordéon club bagnérais à la Halle aux Grains Bagnères-de-Bigorre samedi 9 mai 2026.

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-05-09 20:30:00
2026-05-09

L’accordéon Club Bagnérais organise son concert !
Libre participation.
The Accordion Club Bagnérais is organizing a concert!
Free participation.

