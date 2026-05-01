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Balade poétique Place des Thermes Bagnères-de-Bigorre

Balade poétique Place des Thermes Bagnères-de-Bigorre mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Place des Thermes

Adresse : BAGNERES-DE-BIGORRE

Ville : 65200 Bagnères-de-Bigorre

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Bagnères-de-Bigorre

Balade poétique

Place des Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 18:00:00
fin : 2026-05-06

Date(s) :
2026-05-06

C’est donc la centième balade poétique ! Pour fêter ça, elle se fera en musique avec Aline au violon et Élise au violoncelle.
A vos initiatives pour fêter dignement cet instant.
La participation est libre.   .

Place des Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 07 38 31 35 

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English :

So this is the hundredth poetic stroll! To celebrate, we’ll be playing music with Aline on violin and Élise on cello.
Join us in celebrating this moment.

L’événement Balade poétique Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-02 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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