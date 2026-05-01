Balade poétique Place des Thermes Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Balade poétique

Place des Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 18:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

C’est donc la centième balade poétique ! Pour fêter ça, elle se fera en musique avec Aline au violon et Élise au violoncelle.

A vos initiatives pour fêter dignement cet instant.

La participation est libre. .

Place des Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 07 38 31 35

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English :

So this is the hundredth poetic stroll! To celebrate, we’ll be playing music with Aline on violin and Élise on cello.

Join us in celebrating this moment.

L’événement Balade poétique Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-02 par Pôle du Tourmalet |CDT65