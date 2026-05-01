Récit d’aventure l’ensauvageante Traversée des Pyrénées à l’odyssée des deux ponts Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Récit d’aventure l’ensauvageante Traversée des Pyrénées

à l’odyssée des deux ponts BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

La soirée Récit d’Aventure débarque à Bagnères de Bigorre!

Rendez-vous le 22 mai pour une soirée autour de la traversée intégrale des Pyrénées d’est en ouest par la Haute Route des Pyrénées.

Photo, anecdotes, conseils pour préparer votre propre aventure…

Possibilité de restauration à l’issue de la rencontre.

Sur réservation 06 49 31 93 87

Participation libre et nécessaire .

à l’odyssée des deux ponts BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 49 31 93 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Récit d’Aventure evening comes to Bagnères de Bigorre!

Join us on May 22 for an evening dedicated to the complete east-west crossing of the Pyrenees on the Haute Route des Pyrénées.

Photos, anecdotes, tips for preparing your own adventure…

Catering available after the event.

Reservations required: 06 49 31 93 87

L’événement Récit d’aventure l’ensauvageante Traversée des Pyrénées Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-05 par Pôle du Tourmalet |CDT65