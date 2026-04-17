Pont-Croix

Atelier photo argentique dès 8 ans

Médiathèque Jeanne Nabert Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 14:00:00

fin : 2026-05-13 16:00:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-13

Venez apprendre à faire des photos argentiques avec le club photo A l’image du Cap Sizun.

Au programme

Jour 1

10h-12h visite du labo photo, explication sur le développement des films, remise et explication du fonctionnement des appareils photo

14h-16 h accompagnement aux prises de vue dans la ville de Pont Croix

Jour 2

14h- 17h travail de tirage photo à l’agrandisseur

Mercredi 6 mai, 10h 12h & 14h 16h

+ mercredi 13 mai de 14h 16h

Sur inscription au 02 98 70 45 53 .

Médiathèque Jeanne Nabert Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Atelier photo argentique dès 8 ans Pont-Croix a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz