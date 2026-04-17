Atelier photo argentique dès 8 ans Pont-Croix
Atelier photo argentique dès 8 ans Pont-Croix mercredi 6 mai 2026.
Pont-Croix
Atelier photo argentique dès 8 ans
Médiathèque Jeanne Nabert Pont-Croix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:00:00
fin : 2026-05-13 16:00:00
Date(s) :
2026-05-06 2026-05-13
Venez apprendre à faire des photos argentiques avec le club photo A l’image du Cap Sizun.
Au programme
Jour 1
10h-12h visite du labo photo, explication sur le développement des films, remise et explication du fonctionnement des appareils photo
14h-16 h accompagnement aux prises de vue dans la ville de Pont Croix
Jour 2
14h- 17h travail de tirage photo à l’agrandisseur
Mercredi 6 mai, 10h 12h & 14h 16h
+ mercredi 13 mai de 14h 16h
Sur inscription au 02 98 70 45 53 .
Médiathèque Jeanne Nabert Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Atelier photo argentique dès 8 ans Pont-Croix a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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