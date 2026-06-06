Atelier photo Photographier le paysage Liré Orée d’Anjou
Atelier photo Photographier le paysage Liré Orée d’Anjou samedi 6 juin 2026.
Orée d’Anjou
Atelier photo Photographier le paysage
Liré La Turmelière Orée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 16:30:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-07-13 2026-09-26
Débutant ou plus expérimentés, découvrez la photo de paysage dans le cadre verdoyant de la Turmelière à Liré, entre Angers et Nantes !
Dans le cadre exceptionnel du Parc de la Turmelière à Liré (49), aborder la photo de paysage avec sérénité. .
Liré La Turmelière Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 38 41 15 44 photos@estelleoffroy.com
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English :
Whether you’re a beginner or more experienced, discover landscape photography in the verdant setting of La Turmelière in Liré, between Angers and Nantes!
L’événement Atelier photo Photographier le paysage Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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