Atelier photographie, Pavillon blanc Henri-Molina, Colomiers
samedi 24 avril 2027 · Pavillon blanc Henri-Molina · Colomiers
Informations pratiques
Atelier photographie Samedi 24 avril 2027, 10h30 Pavillon blanc Henri-Molina Haute-Garonne
Entrée libre dès 6 ans (enfants de – de 9 ans accompagnés)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-24T10:30:00+02:00 – 2027-04-24T12:00:00+02:00
Fin : 2027-04-24T10:30:00+02:00 – 2027-04-24T12:00:00+02:00
Atelier photo avec Gaël Bonnefon de l’association Déclic.
Pavillon blanc Henri-Molina 4 place Alex-Raymond 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie 0561635000 https://www.pavillonblanc-colomiers.fr/index.php https://www.instagram.com/pavillon.blanc/;https://www.facebook.com/pavillonblanc.colomiers/ Établissement culturel et artistique de la Ville de Colomiers inauguré en 2011, le Pavillon blanc Henri-Molina assure les missions de médiathèque, de centre d’art, d’atelier de création artistique et numérique et de ludothèque. Entrée libre.
Atelier photo avec Gaël Bonnefon de l’association Déclic.
© Juergen Polle
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