Atelier photographique, Parc Sainte-Claire, Hyères

Atelier photographique Dimanche 7 juin, 09h00 Parc Sainte-Claire Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Cet atelier accompagné par Virgil Prudhomme transmettra aux participants des explications techniques (sur le sujet, le cadrage, la technique photographique…) et un enseignement artistique pratique par la prise de vue (sujet, composition, plans, lumière, couleurs…).

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Parc Sainte-Claire 7 Avenue Édith Wharton, 83400 Hyères, France Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33494007865 https://www.hyeres-tourisme.com/patrimoine-culturel/castel-sainte-claire [{« type »: « link », « value »: « http://www.hyeres.fr/billetterie »}] Le Castel est construit après 1849 à l’emplacement de l’ancien couvent Sainte-Claire, par Olivier Voutier, marin et archéologue, inventeur de la Vénus de Milo. A l’instar de nombreux hivernants venus profiter de la douceur du climat, la romancière américaine Edith Wharton s’installe dans la villa en 1920 et l’acquiert en 1927. Grande amatrice de jardin, passionnée d’acclimatation, elle restructure le jardin, plante de nombreuses plantes à parfum et introduit des essences exotiques, dont le strelizia reginae. Propriété de la ville depuis 1960, il abrite le siège du parc national de Port-Cros. Adossé à la colline du château, le jardin offre des vues remarquables sur la ville, son site et la mer. Ses terrasses soutenues par des murs en pierre de Bormes accueillent de nombreuses essences rares subtropicales d’Amérique du Sud et d’Australie (brachychiton rupestris, araucaria, dracaena draco, lonicera, cycas, erythrine caffra… ).

Rendez-vous aux jardins

© Ville de Hyères