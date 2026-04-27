Foire aux plants Place de la République Hyères

Hyères

Foire aux plants

Place de la République Centre-ville Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 08:30:00

fin : 2026-05-06 18:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Plus de 40 exposants (Plantes, arbres et arbustes)

Animations, ateliers, exposants et défilé

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Place de la République Centre-ville Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 64 14 63 84

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English : Plant fair

Over 40 exhibitors (plants, trees and shrubs)

Entertainment, workshops, exhibitors and parade

L’événement Foire aux plants Hyères a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Provence Méditerranée