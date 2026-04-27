Foire aux plants Place de la République Hyères
Foire aux plants Place de la République Hyères mercredi 6 mai 2026.
Hyères
Foire aux plants
Place de la République Centre-ville Hyères Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 08:30:00
fin : 2026-05-06 18:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Plus de 40 exposants (Plantes, arbres et arbustes)
Animations, ateliers, exposants et défilé
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Place de la République Centre-ville Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 64 14 63 84
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English : Plant fair
Over 40 exhibitors (plants, trees and shrubs)
Entertainment, workshops, exhibitors and parade
L’événement Foire aux plants Hyères a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Provence Méditerranée