Parcours de Projections d’Images Lumineuses Hyères Var
Parcours de Projections d’Images Lumineuses Hyères Var vendredi 1 mai 2026.
Parcours de Projections d’Images Lumineuses
Parcours de Projections d’Images Lumineuses Centre-ville 83400 Hyères Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
À voir à la tombée de la nuit
Un parcours permanent de projections lumineuses sur les façades de la ville,
dans le centre-ville d’Hyères.
English : Bright Images Projection Itinerary
To be seen at nightfall
A permanent trail of light projections on the city’s facades,
in the town centre of Hyères.
Deutsch : Verlauf von Lichtbildprojektionen
Bei Einbruch der Dunkelheit zu sehen
Eine permanente Reise von Lichtprojektionenen auf die Stadtfassaden im
Zentrum von Hyères.
Italiano :
Da vedere al chiaro di luna
Un percorso permanente di proiezioni luminose sulle facciate del centro-città.
Español :
Para ser visto al anochecer
Una estela permanente de proyecciones de luz en las fachadas de la ciudad,
en el centro de la ciudad de Hyères.
