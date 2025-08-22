Parcours de Projections d’Images Lumineuses Hyères Var

Parcours de Projections d’Images Lumineuses Hyères Var vendredi 1 mai 2026.

Parcours de Projections d’Images Lumineuses

Parcours de Projections d’Images Lumineuses Centre-ville 83400 Hyères Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

À voir à la tombée de la nuit
Un parcours permanent de projections lumineuses sur les façades de la ville,
dans le centre-ville d’Hyères.

 

English : Bright Images Projection Itinerary

To be seen at nightfall
A permanent trail of light projections on the city’s facades,
in the town centre of Hyères.

Deutsch : Verlauf von Lichtbildprojektionen

Bei Einbruch der Dunkelheit zu sehen
Eine permanente Reise von Lichtprojektionenen auf die Stadtfassaden im
Zentrum von Hyères.

Italiano :

Da vedere al chiaro di luna
Un percorso permanente di proiezioni luminose sulle facciate del centro-città.

Español :

Para ser visto al anochecer
Una estela permanente de proyecciones de luz en las fachadas de la ciudad,
en el centro de la ciudad de Hyères.

