Parcours de Projections d’Images Lumineuses Hyères Var

Parcours de Projections d’Images Lumineuses

Parcours de Projections d’Images Lumineuses Centre-ville 83400 Hyères Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

À voir à la tombée de la nuit

Un parcours permanent de projections lumineuses sur les façades de la ville,

dans le centre-ville d’Hyères.

English : Bright Images Projection Itinerary

To be seen at nightfall

A permanent trail of light projections on the city’s facades,

in the town centre of Hyères.

Deutsch : Verlauf von Lichtbildprojektionen

Bei Einbruch der Dunkelheit zu sehen

Eine permanente Reise von Lichtprojektionenen auf die Stadtfassaden im

Zentrum von Hyères.

Italiano :

Da vedere al chiaro di luna

Un percorso permanente di proiezioni luminose sulle facciate del centro-città.

Español :

Para ser visto al anochecer

Una estela permanente de proyecciones de luz en las fachadas de la ciudad,

en el centro de la ciudad de Hyères.

