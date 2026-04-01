Concert poétique Tango Argentin Marcelo Tamayo au piano Centre-ville Hyères

Hyères

Concert poétique Tango Argentin Marcelo Tamayo au piano

Centre-ville 12 Cours de Strasbourg Hyères Var

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Moins de 18 ans, titulaire de carte pass éducation, étudiant, guide, presse, Icom, invalidité.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Marcelo Tamayo, El Poeta Cantor nous emmène de chant en chant sur les pas du tango de son Argentine, de ses rythmes, et d’une histoire qu’il porte chevillée au corps.

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Centre-ville 12 Cours de Strasbourg Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 82 41 billetterie.spectacles@mairie-hyeres.com

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English : Poetic concert Argentine Tango Marcelo Tamayo on piano

Marcelo Tamayo, El Poeta Cantor , takes us from song to song in the footsteps of the tango of his Argentina, its rhythms, and a history that he carries with him.

L’événement Concert poétique Tango Argentin Marcelo Tamayo au piano Hyères a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme Provence Méditerranée